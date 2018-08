Komandant Hoxha: Ja kush e vrau Komandant Telin!

Xhezair Shaqiri

Thuhet në çdo përvjetor LAVDI LAVDI LAVDI, me Sms në fb, kurse askush nuk inicon tubime.

Ndoshta dikush që e ka mizën e tradhëtis nuk lejon të përkujtohet Teli.

Krejt kjo është HIPIKRIZI.

Pothuajse gjithë e din kush i tradhetoi dhe Lavdi i japin me SMS komandant Telit. Kurse tradhtarët i forcojn me vota dhe duartrokasin mbas çdo fjalie të tyre.

Test për hipokritat;

Shkoni nëpër shtabet e gjithë partive politike në Maqedoni dhe thuani kemi ardhur të bisedojmë për veprën heroike të Komandant Telit dhe mbasi pothuajse gjitha tash janë në pushtet ju thuani duam të dim si ndodhi dhe kush i tradhëtoi Shokët tanë të UÇK-së.

Ajo parti që nuk don të bisedon aspak për komandant Telin dhe nuk don të bën asnjë tubim për kujtimi, atëherë e keni përgjigjen se kush ka tradhëtouar dhe në cilën parti politike janë tradhtarët e Komandant Telit por prap do ta fshehni dhe do ti votoni, sepse ata tash janë të pasur dhe kanë Tagji.

Para disa vitesh, nëe takimin që pata me Menduh Thaçin 2005 në shtëpinë e Agim Krasniqit, ku ka qenë dëshmitar edhe Ruzdi Matoshi, Hazbi Nuredini, Suad Saqipi, Abaz Rexhepi dhe familja Krasniqi, un i pata thënë si kërkesë primare për bashkpunim me Pdsh, pata kërkuar nga Menduh Thaçi që të tregon kush dhe si u bë tradhëtia e Komandan Telit, pasi që në atë koh pdsh ishte në pushtet.

Ja edhe sod publikisht po ia bej të njëjtën kërkesë Menduhit të tregon kush e bëri tradhëtinë, unë pa asnjë kusht, me përkrahësit e mi që janë të shumtë, me mijra, do ta përkrahë PDSH-në.

Po ashtu ne kohen kur isha Deputet Krieministri asai kohe Vlado Buckovski pat kerkuar nga ne qe te jemi pjes e qeveris qe te ju ndihmoj me votue disa Ligje e un i pata then ne at koh qe nuk jam i interesuar per poste ne qeveri por nese ma jep komplet dosjen e Telit dhe neti ben mete zez emrat e personave te mvr vetem emrat e shqipfolsave leti let te lexohen qart un doti votoi gjitha ligjet qe i propozon qeveria perveq atyre qe jan ne dem te kombit tim

Deshmitar i takimit dhe bisedes Abaz Rexhepi dhe nje tjeter deshmitar qe per momentin nuk dotja permendi emrin

Buckofski me pat then ok per dy jav te tregoi dhe mbas dy javesh ish kryeministri i asai kohe me tha ..me vjen keq Shaqiri por nuk mun tua jap dosjen.

Kuptohet se nuk mundi te ma jep sepse ju prishke qeveria.

Ju kujtohet para disa muajsh mbas nje marveshje me Zaevin me zgjodhi keshilltar i jashtem i tij per qeshtje sigurie dhe aju kujtohet cilet mediume dhe portale e Analist te ciles parti u alarmuan si kur me par kunder postit tim ne kabinetin e Krieministrit

Athua kush u frigua dhe pse

Mjavft me Lavdija dhe HIPOKRIZIA

Leni SMS ne fb dhe filloni te i pyetni ata te cilet i votoni e thuanju nuk jau japim me votat nese me deshmi nuk na tregoni kush tradhetoi Telin me shoket

E shoqja dhe 2 femiet e kom Telit kan meshum nevoj per ndihmë, dergojauni naga nje rrogë tuajen, se vetem me SMS duke i than Lavdata nuk ju ndihmon femijeve te Telit.

Pote kish qe gjall Teli ish kujdesur per ta por Teli luftoi per femijet tan.