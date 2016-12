Komandant Hoxha për dorëheqjen e Thaçit: Lojna të reja nga lojtar të vjetër

Kryetari i PDSH-së, Menduh Thaçi ka deponuar dorëheqjen e tij te organet partiake, megjithatë i ngelet kongresit të partisë të vendos nëse do ta pranoj ose jo këtë dorëheqje.

Kjo dorëheqje e papritur e Thaçit është pritur me skepticizëm nga një pjesë e opinionit, ndër to edhe komandant Hoxha – Xhezair Shaqiri. Ai dorëheqjen e Thaçit e llogarit si lojë të re politike nga lojtari i vjetër.