Komandant Hoxha sërish godet keq politikanët

Xhezair Shaqiri, i njohur si komandant Hoxha, ka reaguar ndaj asimilimit të nxënësve shqiptarë të

fshatit Banjicë të Veselit, të cilët janë duke mësuar në shkollë me libra në gjuhën maqedonase,

njofton agjencia e lajmeve INA.

“Politikanët tanë hajna dhe servila nuk kaën kohë të miren me shqiptarët e kohës sonë që të mos

asimilohen, por akuzojnë Turkun se si para 500 viteve na kanë asimiluar dhe me dhunë na kanë

konvertuar në Islam

Merren metë kaluarën, sepse ashtu e kanë urdhërin servilet që të ju lejohet hajnija në ditët tona, e sa

për shqiptarët as që e cajnë kokën

Hajmedet për këtë shqiptari”, është shprehur ai. (INA)