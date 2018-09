Komandant Hoxha: UÇK nuk ka bë krime, më shumë është kujdesur për civilët maqedonas, se ata shqiptarë!

Xhezair Shaqiri

Në luftën e UÇK-së 2001 në Maqedoni asn6je civil maqedon apo serb nuk është vrarë, apo nuk ekziston asnje dokument nderkombetar apo maqedon qe verteton nje deshmi te tillë.

Në Anën e Karadakut Tanush, Malin, Brez, Sllupçan, Llojan, Vaksincë, Hotël, Mateç e deri në Haraçinë, territor i cili ka qen nen kontrollin e UÇK-së kemi patur si rob lufte 3 ushtar te Armates dhe 2 paramilitar.

Ne çdo moment këta të burgosur maqedon kan ngrënë të njëjtin ushqim i cili është përgatitur për Uçk.

Kan patur pako nga familjet e tyre me ndermjetsimin e kryqit te kuq nderkombetar

UÇK ka patur problem të i liron këta maqedonas.

Nese i lironim dhe kishim frig qe vet forcat maqedone do i vritnin dhe fajin te na e hidhnin ne, UCK-së. kështu që jau kemi len ne dorë Kryqit të Kuq nderkombetar qe te pregadit terenin per lirimin e tyre te sigurt dhe mbasi kryqi kuq ne fund pregadit terenin me garanca i mer roberit e luftes mk dhe i largon nga zona pa asnje kusht

Polullat mk dhe serbe ka patur ne fsh Matejq dhe haraqin por nuk rezultoj te vrar apo te maltretuar asnje

Se pari her doti shpalosi disa ndodhi prekse te ditarit ton te luftes edhe pse kemi shum per te shpalosur por nuk kemi dasht qe te lavderohemi si UÇK.

Mbasi UÇK mer ne kontroll Haraqinen me lajmrojn ushtaret se kan kapur disa djem te rinj mk dhe un jujap urdher temi sjellin ne komand dhe ashtu ndodhi.

Ne momentin kur i futin ne dhomen ku isha un njeri nga djemt e rinj mk villoi te dridhet nga friga duke paramenduar se tani un dote jap urdher qe te vriten por un i drejtohem me keto fjal ne gjuhen mk

“Abe kojshija vidish deka e vojna shto se shetash vaka po selloto nese plashi nema ni date ubieme ni dati krademe kuqata ni dati srusime aj idi sega ot seloto i koga ke zaversi vojnata pak kese vratis doma i ke bideme koishi”.

Me kujtohet ai moment me shpejtesi te madhe fut doren ne gjep mk dhe nxjer nje telefon dbe duke qar me afrohet dhe te njejten koh me perqafon dhe zgjat doren te ma jep si dhurat telefonin e tij dhe mete madhe shante Luben dhe policin mk un i them nuk na duhet telefoni se i kemi tanet

Edhe sod nuk me harrohet ai përqafim befasie që me lotët e tij më lagu fytyrën time.

Ai maqedon për çdo vit më çon fjalë dhe më thotë se dhez qirinj në shenjë respekti për mua si komandant dhe ushtarët e UÇK-së.

Emrin e tij esht i njoftur per ne dhe tjeret

Po ne fillim te marjes se Haraqines nga ne uck me raportuan se ne fshat perveq civileve dhqiptar ka edhe disa pleq mk te cilet kan met ne fshat

Ne at koh më tepër jemi kujdes për maqedonasit qe mos te ken asnje problem e pastaj te na njollosin si kriminel

Kur filloi dita e par e sulmin me lajmrohen nje ushtar thon nje plak mk neper granatimet ka dal ne mes te fshati dhe qka te bejm me te e un ju them shpejt ta sjellin ne komand

Kur erdhi plaka un prap e mora ne pyetje e i them Abe loke qka po lip jasht strehimores a nuk poe veren se ka krisma e ajo me thot po deshta tei takoi djemet

Un u habita dhe thash me vete paska ende mk te cilet qenkan ne zonen ton dhe mund te na demtojn mbas shpine dhe i them ku i ke djemt e ajo me thot po kta duke shtrir gishtin nga ushtaret e uck

Un i them po pse shka te u desht e ajo me thot na dhat buk patligjana speca djadh konzerva me mish dhe qumesht po krip nuk na sjellen e pa krim nuk po hahet ushqimi

Un deri ne mbremje kur perfundoi ofenziva e dites se par e mbajtem plaken mk ne strehimore e pastai e kthyem tek pleqet tjer mk

Diten kur delegacioni i Natos me Piter Feith ariti ne Haraqin ai me pyeti a kemi civil dhe deshiroi tei viziton ne e derguam tek civilet shqiptar te cilet ishin me qindra e ai pasi e verejti qe jan shqiptar menjeher me pyeti a keni civil maqedondhe qe don tei viziton edhe ata

Ne e dergojm tek pleqet maqedon dhe Me kujtohet qe Piter Feith filloi te i pyet se si kan kaluar ata i than se sen nuk dijn perveq se kan ndegjuar shum krisma jasht

Piter Feith e verejti me një qosh të dhomes një grumbull ushqim dhe i pyeten se kush jau ka sjell ushqimin e plaka prap ju tha djemt na kan dhrn

Befasia u paraqit ne fytyren e Piterit dhe me shpejtesi e pyeti ku jan djemt e juaj duke menduar se uck i kan vrar e plaka ja kthei menjeher ja kta djem nai kan sjell ushqimin duke ber me dor nga ne uck dhe me kujtohet kur Piteri ma beri me gishtin e madh perpjet nje lajk dhe tha bravo keshtu fitohet lufta

Per ket film te felliqur duhet dhen llogari ai shqiptar minister apo drejtor o funksionar i cili ka lejuar te financohet. /Xhezair Shaqiri