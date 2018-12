Greva e pjesëtarëve të Grupit të Kumanovës që gjenden në burg në Maqedoni, po merr përmasa dramatike. Pas atyre që gjenden në Burgun e Shutkës, prej sot në grevë urie është futur i tërë Grupi i Kumanovës që gjendet në burgun e Idrizovës. Ekskluzivisht përmes një deklarate të dërguar në Gazetën Lajm këtë e ka konfirmuar Muhamet Andi Krasiqi i njohur si Komandant Malisheva.

“Nga sot, datë 07.12.2018 i gjithë grupi që gjendemi në burgun e Idrizovës i jemi bashkuar grevës së urisë, tashmë kërkesat janë të njohura. Vetë kryeministri i këtij vendi ka deklaruar që ky rast është i montuar nga qeveria Gruevski dhe duhet hetim ndërkombëtar. Edhe ministri i punëve të brendshme ka deklaruar para një viti se tashmë ka filluar hetimi ndërkombëtar, e ne ende presim shkallën e dytë, kurse nuk ka drejtësi as në të parën, as në të dytën. Neve na ka ngritur akuzën Gruevski me kriminelët e tij, e sot aj nuk është prandaj duhet të lirohemi. Ndryshe nuk do pajtohemi me këtë verdikt asnjëherë”, thuhet në deklaratën e Malishevës dërguar në Gazetën Lajm.

