“Komandantët” në Kosovë dhe Maqedoni po bëhen gati të shesin tokat shqiptare

Fejzi Hajdari

Komandantet ne Maqedoni dhe Kosove, po pergatisin (senzibilizojne), SHITJEN E TOKAVE SHQIPTARE, me nje formulim pak më te butë “korrigjimin e kufijeve”. Ne Kosove komandantet tanime flitet me te madhe se kane bere pazare per Veriun e Kosoves me Vuciqin, kurse ne M|aqedoni, sipas disa “prezervativëve” (b)analistë te kreut te BDI-se, paralajmerohet rreziku nga ndarja respektivisht lënia anesh – jashte hapesires shqiptare, e qyteteve Strugë, Shkup, Kumanovë etj. – A thua kush po e sponsorizon kete senzibilizim (pergatitje te shqiptareve, per ndarje)? Mendoni se eshte e restesishme? Tani disa vite po shkruajme dhe alarmojme se nje faktor politik shqiptar ne Maqedoni, po luan rolin e misionarit per dobesimin e elementit shqiptar ne Maqedoni. Ju kujtohet shkrimi i vitit 2008: “MANASTIRIZIMI I KUMANOVES DHE SHKUPIT”.

P.S. Pavaresisht arsyetimit qe do ta nxjerrin neser komandantet e politikes shqiptare (ne Kosove dhe Maqedoni), vlen te THEKSOHET fakti i hidhur historik, se shqiptaret jane popull i vetem gjate disa dekadave te fundit, qe i shesin tokat e tyre stergjyshrore, “shume lehte”.