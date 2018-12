Komisioni kuvendar për Çështje Kushtetuese sot nuk do ta fillojë debatin e draft-amendamenteve. Komisioni, si dhe seanca kuvendare, me pika tjera do ta fillojë rendin ditur, që ishin caktuar për sot dhe janë anuluar për shkak se një pjesë e madhe e deputetëve nuk do të jenë të pranishëm për shkak të seancës së përkujtimit dhe varrimit të kryetarit të Komunës së Ohrid, Jovan Stojanovski, i cili vdiq të shtunën në moshë 48-vjeçare.

Kjo është faza e fundit e procedurës për ndryshimin e Kushtetutës. Komisioni kuvendar duhet t’i rishqyrtojë katër draft-amendamentet, dhe raportin e Qeverisë në debatin publik për draft-amendamentet, e më pastaj si pik të dytë të vendos Propozim-ligjin për zbatimin e amendamenteve të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Sot me siguri nuk do të mbajë seancë as Grupi për Pajtim, Reforma dhe Integrim, që gjatë javës duhet ta miratojë porpozim tekstin e ligjit për amnisti për ngjarjet e 27 prillit.

Në Kuvend sot pasdite janë caktuar dy takime të kryetarit të Kuvendi dhe deputetëve me eurodeputetin Stelios Kouloglou dhe nobelistja e paqes për vitin 2015 Wided Buchamaui.