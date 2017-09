Komiteti i Helsinkut në Maqedoni thotë se vendi është vetëm rrugë për emigrantët

Edhe Komiteti i Helsinkut në Maqedoni i është bashkangjitur debatit për emigrantët, temë kjo që është hapur nga degë të partisë në opozitë, VMRO-DPMNE duke thënë se në Maqedoni do të ndërtohen kampe ku do të sillen refugjatë dhe sipas tyre refugjatët do të jenë të dëmshëm për vendin.

”Si edhe në të kaluarën, në vitet 2015 dhe 2016, ka pasur tranzit të refugjatëve në vend dhe asnjë prej tyre nuk është ndalur në Maqedoni. Gjithësejt 472.437 njerëz nga vendet e luftërave kanë shfrytëzuar vendin tonë për të shkuar në Evropë. Për ta Maqedonia është vetëm tranzit dhe në asnjë mënyrë nuk ka qenë në planet e tyre si destinacion i dëshiruar dhe përfundimtar.”

Përndryshe, Maqedonia nëpërmjet MPB-së ka hartuar një strategji, të kërkuar nga vendet e BE-së, për t’u kujdesur për refugjatët.