Kompania e parë në Maqedoni pranon pagesë me Bitcoin

‘Creative House’ është agjencia e parë e marketingut në Maqedoni e cila pranon Bitcoin dhe kriptovaluta tjera.

Bitcoin është kriptovalutë me të cilën bëhen transakcione nëpërmjet të internetit dhe është valutë e pavarur nga politikat e Bankës Qendrore, gjë që e bën të jetë valutë e fuqishme dhe e sigurt dhe plotësisht e mbrojtur nga ndikimi i inflacionit.

“Creative House është agjenci digjitale e marketingut dhe në mënyrë spontane erdhi vendimi për ta pranuar këtë teknologji inovative dhe revolucionare. Hapi i parë që nxiti arritjen e kësaj risie në kompaninë tonë ishte bashkëpunimi i suksesshëm me një klient në New York, i cili në dhjetor të vitit të jaluar u pajtua të bëjë pagesën me Bitcoin. Në këtë mënyrë vendosëm ta aplikojmë këtë praktikë edhe në Maqedoni me çka klientët fitojnë lirim prej 10 për qind për pagesë me kriptovaluta”, tha drejtori i Creative House, Miki Pavllov. /albeu.com/