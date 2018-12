Kompania “Artium” i vëllatit anëtarit dhe deputetit të OBRM-PDUKM, Krsto Mukoskit ka fituar tender, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Kompania “Atrium”, menaxheri i së cilës është Boban Mukoski, vëllai i deputetit Krsto Mukoski, ka fituar tenderin për mirëmbajtjen e vazhdueshme dhe investimin e objekteve të menaxhuara nga shoqëria aksionare për ndërtimin dhe menaxhimin e hapësirave banesore dhe zyrave të rëndësishme për Republikën e Maqedonisë, njofton “Nezavisen”.

Në sistemin elektronik për blerje publike, kompania njofton se ka lidhur kontratë për blerje publike me kompaninë nga Vevçani, vlera e të cilave do të përcaktohet në bazë të pozitave reale dhe sasive të realizuara, por se nuk do të kalojë shumën e 579 mijë eurove pa TVSH-në.

Zyrtarisht, nga shoqëria aksionare shtetërore thonë se proceduar është në pajtueshmëri me ligjin

“Në lidhje me reagimet publike në lidhje me zgjedhjen e kompanisë “Atrium” për nevojat e vazhdueshme dhe mirëmbajtjen e investimeve të objekteve, duhet të theksojmë që e gjithë procedura është plotësisht dhe vazhdimisht në përputhje me ligjet ekzistuese”, thonë nga shoqëria aksionare./Telegrafi/