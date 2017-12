Komuna e Çairit me ajrin më të ndotur në Shkup

Shkupi helmohet dhe është shpallur qyteti me ajr më të ndotur në botë, kurse komuna me ajr më të ndotur në Shkup është Çairi. Këto matje janë regjistruar në ora 6 të mëngjesit. Ato tregojnë se komuna me ajër më të ndotur në Shkup është komuna e Çairit e banuar me shumicë shqiptare, ku ndotja e ajrit matet te Rektorati. Pas Cairit vjen Karposhi, Qendra e pastaj komuna Lisiçe. “Qyteti i Shkupit duhet të shpallë gjendje të jashtëzakonshme”, ka kërkuar EcoGuerilla.