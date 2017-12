Komuna e Çairit ndau pako me dhurata për fëmijët me nevoja të veçanta

Komuna e Çairit ndau sot pako me dhurata për fëmijët me nevoja të posaçme në shkollën fillore “Idnina” me rastin e ndërrimit të motmoteve duke dashur të kontribuojë në gëzimin e kësaj kategorie të ndjeshme të shoqërisë sonë.

Sekretari gjeneral i Komunës së Çairit Nedim Rama në emër të kryetarit Visar Ganiu uroi vit të mbarë për nxënësit e kësaj shkolle dhe apeloi për ngritjen e vetëdijes shoqërore për përkujdes më të madh ndaj fëmijëve me nevoja të posaçme. Drejtoresha e shkollës znj. Aneta Petrovska i dhuroi mirënjohje për donacionin kryetarit të Komunës së Çairit Visar Ganiu.