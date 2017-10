Komuna e Tetovës fiton projektin 33 milionë eurosh prej IPA FONDEVE (VIDEO)

Komuna e Tetovës bashkë me Komunën e Strumicës dhe Manastirit kanë fituar projektin prej 33 milion eurove mjetet keto të fondeve IPA për trajtimin e ujrave të zeza. Një fenomen mjaftë i ndytë I cili deri më tani është trajtaur në mënyrë tejet primitive. Të gjitha ujrat e zeza janë hudhur në lumenj me çka është shkatruar komplet flora dhe fauna. Sipas projektit të fituar në Tetovë do të ndërtohen:

– 2 kolektorë në Reçicë dhe Xhepçisht

– Do të bëhet rregullimi i tërësishëm i rrjetit të kanalizimit

– Ndërtimi i Stacionit të filtrimit në Falisht

Me këtë investim kapital i jepet fund këtij problemi shumëvjeçarë por në të njejtën kohë I jepet edhe zgjidhje afatgjate këtij problemi.