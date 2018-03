Komuna e Zhelinës përkujton veteranët e arsimit

Në evenimentin që Kryetari i Komunës së Zhelinës Blerim Sejdiu organizoj me rastin e ditës së mësuesit, ndau mirënjohje për të gjithë mësuesit dhe veteranët e e arsimit të cilët kanë dhënë kontribut të ҫmuar me punën tyre për dekada në të gjitha vendbanimet e Komunës së Zhelinës.

Me këtë rast Kryetari Sejdiu para të pranishmëve tha:

”Në këtë ditë nderimi për ju, ne ju kujtojm për punën e kontributin tuaj të madh që keni dhënë, për mësimin e gjuhës sonë të pastër shqipe, të asaj gjuhe që na e lanë amanet të parët tanë dhe detyra jonë është ta përcjellim ashtu të pastër tek brezat e ardhshëm.

Ne jemi krenar me ju dhe me gjithë zemer ju urojmë Gëzuar festen tuaj, 7 Marsin, duke ju uruar shëndet e jete, sepse sa më gjatë që jeton misioni juaj, aq me gjatë do të rroj kombi ynë”.

Përndryshe, Komuna e Zhelinës planifikon që këtë manifestim ta bëjë tradicional dhe evenimenti për nder të ditës së mësuesit 7 marsit të mbahet çdo vit./fol.mk