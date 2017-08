Komunat shqiptare nuk marrin “bllok dotacione,, për kulturë

Afet Jashari-Shkup

Siç dihet tashmë, mënyra e financimit të kulturës në Maqedoni bëhet nëpërmjet buxhetit për kulturë për institucionet nacionale e lokale, shoqatat joqeveritare etj., të cilat merren me prezantimin dhe promovimin e kulturës në Republikën e Maqedonisë, ndërsa kjo realizohet përmes konkurseve publike që i shpall Ministria e Kulturës së Republikës së Maqedonisë. Në kuadër të këtij buxheti ekziston edhe buxhet i veçantë për financimin e programit të kulturës për komunat që i kanë decentralizuar institucionet kulturore përmes bllok-dotacioneve që i ndan Ministria e Kulturës për ato komuna që kanë institucione lokale kulturore.

Megjithatë, në komunat shqiptare, si ato urbane ashtu edhe ato rurale, bllok-dotacionet e buxhetit për kulturë nuk e ekzistojnë fare, kjo për arsye se nuk janë të decentralizuara institucionet kulturore në ato komuna, si në Tetovë, Gostivar, Dibër, Kërçovë e Strugë. Kjo nënkupton se kontrollimi dhe financimi bëhet nga qendra dhe pushteti lokal nuk ka aspak kompetenca. Kjo mënyrë e ndarjes së buxhetit për kulturë i dëmton rëndë komunat shqiptare, ngase – në këtë mënyrë – ato asnjëherë nuk mund të vijnë deri te marrja buxhetit për kulturë.

Për këtë arsye, duhet të kërkohet ndryshimin e mënyrës së ndarjes së buxhetit për kulturë dhe të propozohet që buxheti të ndahet për kokë banori dhe jo për numrin e institucioneve. Nuk është e drejtë që një komunë, bie fjala me 3 mijë banorë – si Dellçeva, të marrë më shumë se 10 milionë denarë në vit, ndërsa një komunë me mbi 30 mijë banorë të mos marrë asnjë denarë vetëm për arsye se nuk ka të themeluar institucion kulturor. Me ndryshimin e ligjit për kulturë, nëpërmjet bllok-dotacioneve, të gjitha komunat do të duhet të marrin buxhet shtetëror për kulturë dhe, nëpërmjet buxhetit, të vijnë deri te themelimi i institucioneve kulturore edhe në ato komuna që nuk i kemi.

Nga analizat dhe studimet që janë bërë, konsideroj se një ndryshim i tillë është i mundshëm nëse ekziston vullnet i mjaftueshëm politik, si në pushtetin qendror, ashtu edhe në atë lokal.

Këtë, në fakt, e garanton edhe Ligji për kulturë, ku theksohet se “Shteti e garanton realizimin e sferës së kulturës nëpërmjet vërtetimit të interesit nacional dhe siguron kushte për realizimin e saj në përputhje me ligjin.”, ndërsa po aty thuhet edhe se: “Shteti garanton realizimin e sferës së kulturës për të gjitha bashkësitë etnike në Republikën e Maqedonisë, nëpërmjet sigurimit të kushteve të barabarta për realizimin e saj në përputhje me ligjin.”.

Nisur nga kjo, partitë shqiptare që janë në pushtet duhet të kërkojnë mënyrën e ndarjes së bllok-dotacioneve për kulturë dhe për decentralizimin e institucioneve nacionale kulturore në komunat me shumicë shqiptare, ndërsa me marrjen e bllok dotacioneve për kulturë nëse udhëheësit komunal do jenë të aftë për të menaxhuar, në çdo komunë mund të ketë të paktën një institucion kulturor.