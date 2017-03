Komuniteti shqiptarë në SHBA: Përshëndesim aktin e bashkimit të partive shqiptare në Maqedoni

Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois me seli në Chicago ka mbajtur mbledhje të jashtëzakonshme në të cilën kanë diskutuar për situatën e krijuar pas zgjedhjeve parlamentare në Republikën e Maqedonisë. Nga komunitetit thonë se është vendosur unanimisht të mbështetet Deklarata e partive shqiptare dhe kanë falënderuar dy shtetet të cilat, sipas tyre, kanë kontribuar për këtë akt.

“Komuniteti Shqiptaro-Amerikan jo vetëm që perkrah po insiston me këmbëngulje në realizimin e plotë të kërkesave të përmbledhura në Platformen Shqiptare. Jemi te bindur se subjektet politike shqiptare do të kenë parasysh që veprimet e tyre në të kaluar kane qene e tani janë një nga shkaqet e situatës aktuale, prandaj luten që kjo Platformë që bashkoj faktorin shqiptar edhe të realizohet plotësisht që të parandalohet defaktorizimi i shqiptarëve në trojet e tyre në Maqedoni. Komuniteti gjithashtu kërkon konkretizimin e konceptit të Tryezës sipas Platformës Shqiptare. Ky mekanizëm do të mundësoje vazhdimësinë, bashkëpunimin dhe mbikqyrjen e realizimit të Platformës sipas kërkesave të kohës dhe rrethanave në të ardhme”, thuhet në komunikatën e komunitetit.

Ata gjithashtu thonë se kanë marrëdhënie të shkëlqyeshme me administratën e SHBA-ve dhe se do të vazhdojnë të ndihmojnë shqiptarët e Maqedonisë.