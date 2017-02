Misioni i OSBE-së në Kosovë do të jetë nikoqir i konferencës me temë siguria e gazetarëve, me pjesëmarrës nga Evropa juglindore.

Sipas njoftimit për media, i pranishëm do të jetë edhe presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi.

“Ju njoftojmë se nesër (e martë), në orën 09:30, Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, mban fjalim në Konferencën Regjionale për sigurinë e punës së gazetarëve, e cila organizohet nga OSBE-ja”, thuhet në njoftim.