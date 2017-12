Kongresi i BESËS, Kasami mbetet i paprekshëm?!

Pas përfundimit të zgjedhjeve lokale, njohës të rrethanave politike, por edhe burime jo zyrtare brenda partie kanë liferuar me disa informacione se përgjegjësinë për humbjen që pësoi Lëvizja BESA në këto zgjedhje i bie pikërisht liderit të saj. Por nga ana tjetër struktura më e madhe e kësaj partie, si duket prapë ka prerë mendjen që lider i kësaj partie të mbetet përsëri Bilall Kasami, njofton Medial.mk.

“Pas zgjedhjeve lokale vazhdimisht kemi pasur analiza të rezultateve dhe mund të themi se Lëvizja BESA nuk ka qenë e kënaqur me këtë rezultat, realisht strukturat e kësaj partie kanë pas mundësi të bëjnë shumë më shumë. Sa i përket kryetarit të partisë mendojmë të gjithë njëzëri se lider i partisë do të duhet të mbetet Bilall Kasami, sepse ka qenë pikërisht ky i cili mbi supet e veta ka bart proceset më të vështira, por edhe fillimin e funksionalizimit të partisë, proces i cili ka qenë shumë i rëndë. Pikërisht është Kasami i cili arriti të strukturojë partinë ashtu dhe në zgjedhjet parlamentare të dalë subjekt i dytë në bllokun politik shqiptarë me pesë deputetë”, thonë për Medial.mk, burime brenda BESËS, të cilët insistojnë në anonimitet.

Ndërkohë, edhe burime tjera të kësaj partie nga Shkupi dhe Tetova, kanë pohuar se lideri aktual Kasami gëzon mbështetjen e fuqishme të të gjitha strukturave partiake dhe pa asnjë dilemë ai do të mbetet lideri i partisë.

“Kasami ka arrit që deri më tani t’i ngrit themelet e qëndrueshme të një partie funksionale me gjitha vlerat dhe principet që duhet. Por ajo që e bënë atë të pazëvendësueshëm është orientimi i tij proevropian, në të cilën dëshiron ta drejtojë partinë”, thonë burimet për Medial.mk.

Lëvizja BESA ka caktuar mbajtjen e Kongresit më 24 shkurt të vitit të ardhshëm.