Kopa: Marrëveshja e Prespës është e mirë për të dyja vendet

Vlerësoj se marrëveshja e Prespës është marrëveshje e mirë dhe e drejt, shkruan sih-deputetja e PASOk, Marilena Kopa në kolumën e saj me temën “Efimerida ton sidakton”, përcjell Telegrafi Maqedoni.

“Marrëveshja jep fund kontestit 26 vjeçar dhe asnjëra palë nuk është humbëse ose e neglizhuar. Dhe të dyja palët fitojnë në fushën e së cilës mendojnë se është e rëndësishme, Greqia emrin, e cila në mënyrë efektive e ndan pjesë shtetin e pavarur me fushën e tërë gjeografike të Maqedonisë, e cila u takon tri shteteve, ndërsa IRJM ka fituar identitetin dhe gjuhën”, shkruan Kopa.

Koper gjithashtu tha qytetarët në pjesën e Maqedonisë greke do të quhen maqedonas, për shkak se në Greqi termi maqedonas ka të bëjë me term gjeografik dhe jo kombëtar.

Ajo gjithashtu shtoi se në rajonin në të cilën ndodhet IRJM, banorët sllav nuk dëshirojnë të identifikohen as me Serbët, as me Grekët, por as me Bullgarët. Kështu, në bazë të rajonit ku jetojnë, ky grup i sllavëve, e cila në thelb dëshironte të identifikoheshe ndryshe nga popujt tjerë sllav të rajonit, me kalimin e viteve, mori karakteristika të përkatësisë etnike.

Në pyetjen në lidhje me kombësinë maqedonase, Kopa tha se bisedimet janë bërë në çështje materiale, siç është emri i shtetit dhe shtetësia, dhe jo në tema abstrakte. /Telegrafi/