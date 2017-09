Koreja e Veriut teston tjetër bombë nukleare, shkakton tërmet 6.3 ballë

Një dridhje e madhe e tokës është regjistruar në Korenë e Veriut për shkak të kryerjes së testit të gjashtë bërthamor, thotë ministri i Jashtëm i Japonisë.

“Qeveria konfirmon se Koreja e Veriut kreu një test bërthamor pas shqyrtimit të informacionit nga agjencia e motit dhe informacione të tjera,” u tha gazetarëve Taro Kono.

Sizmologët amerikanë kishin thënë se tërmeti magnitudë 6.3 është regjistruar verilindje të vendit dhe ishte rezultat i një “shpërthimi të mundshëm”.

“Epiqendra” e tërmetit ndodhet në zonën ku janë kryer testet e mëparshme bërthamore.

Shpërthimi erdhi disa orë pasi kreu i Koresë së Veriut Kim Jong-un u paraqit me atë që media shtetërore tha se ishte një lloj i ri i bombës me hidrogjen.

Media shtetërore tha se pajisja mund të ngarkohej në një raketë balistike. Asnjë pretendim nuk mund të verifikohet në mënyrë të pavarur.

Zyrtarët e Koresë së Jugut thanë se tërmeti u zhvillua në Kilju County, ku ndodhet vendi i provës bërthamore Punggye-ri të Veriut.

Menjëherë pas kësaj, Presidenti i Koresë së Jugut, Hëna Jae-in thirri një mbledhje urgjente të këshillit të sigurisë kombëtare.

Administrimi i tërmeteve të Kinës e përshkroi dridhjen si një “shpërthim të dyshuar”. Ajo tha se kishte zbuluar një tronditje të dytë vetëm pas shkallës së parë, me madhësi 4.6, të cilën e quajti “kolaps”.

Fuqia e lëkundjes bën që Koreja e Veriut të realizojë provën më të fuqishme bërthamore deri më tani.

Koreja e Veriut zhvilloi testin e saj të fundit bërthamor në shtator 2016. Ajo ka sfiduar sanksionet e OKB-së dhe presionin ndërkombëtar për të zhvilluar armë bërthamore dhe për të testuar raketa të cilat potencialisht mund të arrijnë në SHBA.