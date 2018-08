Korrigjimi i kufijve, Petritsch: Zgjidhja më e mirë është ajo që vjen nga Kosova dhe Serbia

Ish i dërguari i BE për Kosovën Wolfgang Petritsch thotë se zgjidhja më e mirë është ajo vjen nga Beogradi dhe Prishtina.

Petritsch, ish-Përfaqësues i Lartë në Bosnjë dhe Hercegovinë, tha se mbështetë idenë e demarkacionit e cila ka shkaktuar reagime të shumta, dhe vë në dukje se asnjë propozim nuk duhet të hidhet poshtë.

Ai në një intervistë për agjencinë e lajmeve serbe Tanjug, shpreh habinë se askush nuk e sheh një problem demarkacionin e Sllovenisë dhe Kroacisë, për shembull, dhe një model i ngjashëm zgjidhjeje është në rastin e Kosovës ku po sfidohet, transmeton lajmi.net.

Në qoftë se, thotë Petritsch, për arsye praktike është i nevojshëm korrigjimi i kufirit dhe në qoftë se sjell më shumë siguri dhe paqe, atëherë duhet të bëhet.

Tutje, kujton se ai ishte, “dhe mbeti” kundër politikës së menaxhimit në shekullin e 21-të bazuar në konceptin e shekullit të 19, por konsideron se, në qoftë se ka konsensus dhe gatishmëri për kompromis, e cila do të arrihej mes të dy palëve, atëherë ajo duhet të jetë zgjidhja.

“Ne në BE jemi vazhdimisht me vendet e rajonit që kanë nevojë për të gjetur një zgjidhje për problemet e tyre, dhe se ne mund të i ndihmojmë në gjetjen e kompromiseve të vështira… Ky padyshim që është rasti që është një mundësi për gjetjen e një kompromisi mes Beogradit e Prishtinës”, shpjegoi ai.

Tutje Petritsch thotë se është e rëndësishme që tani të dy politikanët duan të marrin përgjegjësi, dhe kjo do të thotë që ju duhet të marrin përgjegjësi për kompromis, si dhe zbatimin e saj.

Ai kujton se në Kosovë është një situatë që nuk është zgjidhur që pas shpalljes së pavarësisë, e cila njihet vetëm komuniteti ndërkombëtar, madje jo nga të gjitha shtetet anëtare.

“Kjo do të thotë që kemi pasiguri të madhe. Ne e dimë nga e kaluara se ka pasur incidente atje. Kjo është arsyeja pse mendoj se nëse ka zgjidhje, e cila duhet të jetë e menduar mirë, do të përfshinte të gjithë aktorët, si dhe BE-në, e cila do të ishte e mirë”, ka thënë ai.

Në vazhdim ai thekson se do të ishte mirë të bëhej një plan i vogël rajonal i zhvillimit ekonomik, i cili do të përfshinte rajonet kufitare midis Kosovës dhe Serbisë.

Ai kujtoi se zgjidhja e çështjes së Kosovës do të shënonte një hap të madh për Serbinë drejt anëtarësimit në BE, por edhe për Kosovën, pasi të dyja palët mund të përkushtoheshin për qëllimin e bashkimit në BE.

Ish-Përfaqësues i Lartë në Bosnjë dhe Hercegovinë thotë se në Forumin Evropian në Alpbach ka pasur mundësi të flas me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq dhe me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçin, dhe është bindur se ka gatishmëri për kompromis në favor të zgjidhjes për qytetarët. /Lajmi.net/