Kosova, “Djepi i krimeve të Serbisë”!

Analisti politik Bardhyl Mahmuti, ka thënë se propaganda serbe është lëshuar në ofensivë përmes intelektualëve mercenarë të këndvështrimit ideologjik të “antiamerikanizmit” për të aktualizuar mitin për “Kosovën si Djep i Serbisë”.

“Të gjithë atyre që janë lëshuar në këtë lloj propagande u them që nëse kanë mundësi le t’i bëjnë një “analizë gjenetike” tokës së Kosovës dhe do të binden se është e stërmbushur me ADN nga gjaku dhe djersa e shqiptarëve. Kosova vërtetë është “Djepi i krimeve të Serbisë ”!’, ka shkruar Mahmuti në profilin e vet në “Facebook”.