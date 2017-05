Kosova mbeti pa analistë

Sulejman Mehazi

Halil Matoshi, Arbana Xharra, Berat Buzhala, Milaim Zeka paskërkan shkruar jo për të mirën e popullit të Kosovës, po për të hyrë në partitë e ndryshme politike për t’u bërë deputetë e ministra. Pusto lakmia, çfarë nuk të bën, opingë e për pesë pare të bëhet fytyra. Mirë më tha fqiu im për ata që shkruajnë, se janë haxhuzet, përgojuesit, përçarësit, shërbetorët më të medhej të djallit, qëllimi i shkrimeve është popullariteti i tyre, jo të mirat e bashkimi, po të këqiat e përçarje së popullatës. Opinionet e tyre ua kanë tollovitur lexuesve mendjen, qullë ua kanë bërë trurin, me kolumnet psikolabile të portaleve të panumërta. Njëri lëvdëron partinë, tjetri e shanë, njëri thotë të vërtetën, tjetri përgënjeshtron, njëri kritikon ashpër, tjetri shpreh elozhe të bukura, merri veshtë e cilit t’i besosh. Që më parë i kemi diktuar me shkrimet e tyre kontraverse, të pa sinqerta e të pa vërteta. Halili doli me ato teza absurde, të pakapshme e jo shkencore për shqiptarët e Kosovës me atë kombin e dialektin e tij kosovar; Arbana Xharra me ato idetë e saja islamofobe na mërziti, po kurrë nuk shkroi ashpër për partitë politike të Kosovës. Më shumë merrej me shkrime senzacionale djallëzore, sesa shoqërore, politike kritike. Berati i Buzhalave me opinione mashtronte lexuesit duke kritikuar futbollistët e reprezentacionit të Kosovës pse kishin shkuar në xhami për të falur xhumanë, po kurrë s’shkroi për problemet e ndërlikuara politike me serbët e Mitrovicës, më shumë interesohej për partitë shqiptare jashtë kufijve të Kosovës, sesa me partitë mbrenda Kosovës, jo pa qëllim. Milaim Zeka kritikonte njërën parti, pastaj tjetrën, bile me fjalorin e tij shante shumë keq partitë para kamerave televezive, po më në fund futet në parti për t’u bërë deputet apo funksionar shtetëror. Ka mbetur vetëm gazetarja, publicistja, analistja Kimete Berisha pa mos hyrë në ndonjë parti politike.