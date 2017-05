Kosova përsëri në festivalin e madh të Karlovy Vary, kësaj radhe me filmin e Edon Rizvanollit

‘Jam jashtëzakonisht i lumtur dhe ndihem i nderuar që filmi im i parë artistik i metrazhit të gjatë “T’padashtun” do ta përjetoj premierën e vet dhe me këtë premierë filmi po e arsyeton qëllimin e ekzistencës së vet; fillimin e komunikimit me publikun”, ka thënë Rizvanolli, shkruan KultPlus.

"T'padashtun" me skenar dhe regji nga Edon Rizvanolli do të ketë premierën botërore në edicionin e 52-të të festivalit të madh të filmit Karlovy Vary, i cili është një ndër festivalet më të rëndësishme në industrinë e filmit artistik të metrazhit të gjatë në botë.

Ky film është në konkurrencën 'East of the West' të cilët konkurrojnë për çmimin e parë në këtë kategori si dhe për çmimin special të jurisë."T'padashtun" shtjellon ngjarjen e një adoleshenti i cili jeton me nënën e tij kosovare në Amsterdam dhe që rikthimi i traumave të nënës së tij ia rrotullojnë botën. Në rolet kryesore janë Adriana Matoshi dhe Jason de Ridder.

'Jam jashtëzakonisht i lumtur dhe ndihem i nderuar që filmi im i parë artistik i metrazhit të gjatë "T'padashtun" do ta përjetoj premierën e vet dhe me këtë premierë filmi po e arsyeton qëllimin e ekzistencës së vet; fillimin e komunikimit me publikun. Shpresoj që ky rrugëtim të zgjatë sa më shumë, si dhe që në një të afërme jo të largët filmi të ketë mundësi të shfaqet edhe në Kosove si dhe në gjithë hapësirën shqiptare', shprehet mbi filmin e tij Edon Rizvanolli."T'padashtun" është i mbështetur nga Qendra Kinematografike e Kosovës, Fondi i Filmit Holandez, Komuna e Gjakovës dhe Komuna e Prishtinës.