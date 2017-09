KOT E KENI DREQËR, BIJA E BIJË TË DJAJVE

Sulejman Mehazi

Edhe halli i disa gazetarëve, opinionistëve, politikanëve sqepkojrila, naivëve mendjelehtë, butakëve inatçorë nga Shqipëria e Kosova, na shesin e na japin mendtë me rërë se kah t’ia mbajnë e kah t’shkojnë shqiptarët, n’perëndim a n’lindje. Leshat e dredhur të nënave të tyre mendojnë se populli, shqipja e Shqipëria jonë është kurvë e mbërrijë e qi secili që do, i rrjepti e i shqepti. Dalin do ateistë kombëtarë e na thonë, rroftë Skenderbeu, vdekje shqiptarëve myslimanë, e bëhen më patriotë se Adem Jashari e të tjerë të vrarë shqiptarë myslimanë me flamurin kuq e zi e me përkrenaren e Skenderbeut. Dalin dhe do të tjerë kripto katolikë shqiptarë, me emër e mbiemër myslimanësh, me emër katolikësh e mbiemër myslimanësh e na thonë, rroftë europa shqiptare-perëndimore, vdekje shqiptarëve turqë e arabë, e bëhen më patriotë se Avni Rustemi, Ismail Qemali, Isa Boletini e Hasan Prishtina, me emra turko-arabe. Dalin do me emra grekësh e sllave e na thonë, rroftë Shqipëria krishtere greko-serbe, vdekje shqiptarëve muhamedanë arab, e bëhen se me të vërtetë e duan Krishtin( profetin Hisain), më shumë se muhamedanët që s’guxojnë një fjalë të shëmtuar ta thonë për profetin e madh Hisain-Krishtin.

….

Kot e keni o dreqēr, bija e bijë të djajve, asgjë s’mund të na bëni, s’mund të na përçani në turqë, arabë, grekë e sllavë, këtë s’kanë mundur ta bëjnë as perandoritë më të fuqishme krishtere e myslimane e jo qyra dhe shurra juaj e prostatuar. Shqiptarët do lidhin miqësi me të gjitha shtetet perëndimore e lindore për të mirën e kombit , gjuhës e kulturës, ekonomisë sonë.

Politikanët tanë nuk mundet të mos bashkëpunojnë për shkak inateve në dëm të shqiptarëve me shtetet lindore. Kurrë s’mund të bëhen më të mençur se Marshalli i ish-jugosllavisë, Tito, i cili edhe pse ishte kroat, por e ruante, e pasuronte e zhvillonte politikën dhe ekonominë e këtij shteti shumënacionalë me shtetet e lindjes i cili me zgjuarësinë e tij politike i shfrytëzonte deri në maksimum shtetet arabe për hirë të shtetit të vet të Jugosllavisë.

Duan s’duan udhëheqësit politikë shqiptarë pēr të mirën e shtetit të tyre duhet të lidhen edhe me çifutë e jo me shtetet e lindjes arabe. Aty është pasuria më e madhe botërore, e jo gjëkundi, prandaj me mençuri duhet shfrytëzuar e jo mohuar me inatet tona të dëmshme. Popujt e pagdhendur, të paemancipuar e të pakulturuar kanë inate kombëtare, fetare, ekonomike e politike.

14 shtator