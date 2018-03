Kotzias zbulon projekt-marrëveshjen që do sjell në Shkup

Shefi i diplomacisë greke, Nikos Kotzias në mbledhjen joformale të qeverisë greke i ka prezantuar pikat kryesore të propozim-marrëveshjes që do t’i dorëzohet Shkupit për zgjidhjen e emrit, shkruan e përditshmja greke “Iefimerida”.

Sipas kësaj gazete, janë propozuar madje edhe pikat e reja që janë shtuar në marrëveshje. Ndërsa Kotzias me dokumentin në fjalë do të aterojë në Shkup javën e ardhshme. Megjithatë akoma nuk është konfirmuar data e aterrimit të Kotziasit as nga Shkupi e as nga Athina zyrtare.

Ndërkaq derisa partia më e madhe greke në pushtet, SYRIZA po udhëheq negociatat për emrin nga partneri i saj i koalicionit qeveritar, Grekët e Pavarur vazhdojnë të hedhin dyshime mbi procesin.

Këtë herë nënkryetari i Parlamentit grek dhe njiherit deputeti i kësaj partie, Dimitris Kamenos tha se kontesti shumëvjeçar nuk do të zgjidhet. /albeu.com/