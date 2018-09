KRE do të miratojë metodologji të re për përcaktimin e çmimit të derivateve të naftës

Deri në korrik të vitit 2019, Komisioni Rregullator për Energjetikë (KRE) do të zbatojë metodologjinë për përcaktimin e çmimit të shitjes me pakicë të derivateve të naftës, e cila është pjesë përbërëse e marrëveshjes së blerjes dhe shitjes me OKTA-n, ndërsa pastaj sipas Ligjit për Energjetikë, Komisioni parashikon të miratojë një metodologji të re, këtë sot e konfirmoi kryetari KRE-së, Marko Bislimovski, përcjell Telegrafi Maqedoni.

“Kur të miratojmë metodologjinë e re, do të bëjmë më shumë takime me të gjitha palët e interesuara, dhe veçanërisht me tregtarët aktiv me naftë dhe derivate të naftës në vend, në mënyrë që të përgatisim një metodologji që do të jetë në interes të qytetarëve”, tha Bislimovski.

Ai specifikoi se në metodologjinë aktuale, është përcaktuar një diferencë për shitësit me pakicë prej 3.2 denarë për një litër, e cila është përcaktuar që nga viti 1995.

Ai theksoi se ai beson se KRE duhet të zhvillojë një metodologji të re dhe të shkojë hap pas hapi, dhe jo menjëherë të liberalizojë tregun, kështu që nuk ka një kërcim të madh në çmime, pasi tregtarët janë të pakënaqur me diferencën që ata kanë për njëzet vjet.

Iniciativa e cila fillet i ka nga Greqia për të riaktivizuar tubacionin nga Selaniku në Shkup ka vlerësuar si një hap pozitiv, sepse, siç tha ai, do të kontribuojë në zvogëlimin e kostos së transportimit të derivateve të naftës që tani më së shumti bëhet me cisternë kamionësh./Telegrafi/