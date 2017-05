Krejt mirë, po vetëm të mungon marifeti politik i nderuar Zijadin Sela!

Sulejman Mehazi

Pa dyshim sot për sot politikani më i guximshëm e më i sakrifikuar në Maqedoni është Zijadin Sela. Por i mungon vetëm një gjë, urtësia politike, apo nëse më lejohet të them popullorçe, marifeti politik. Sikur ta kishte këtë vlerë mendore, psikologjike e shpirtërore, nuk do ishte jashtëzakonisht mirë vetëm për të si politikan, po edhe për ne shqiptarët në rebel Maqedoninë e sunduar nga Gruevski.

Për kurrejshtje do cekim tregimin sufik të një Dervishit, i cili kishte shkuar diku larg te një Shehj i urtë për të marrë jo dituri mendore, as shkencore, po dituri të fshehtë shpirtërore-psikologjike. Sa më shumë që kalonin ditët e muajt Dervishi përparonte e përparonte me dituritë sekrete shpirtërore. Pas katër vitesh mësim e përparim, Dervishi kishte vendosur të ndahej nga mësuesi i tij shpirtëror Shejhi për të shkuar te nëna e tij plakë. Shejhi ndëgjoi me vëmendje Dervishin e i tha:”Ti do shkosh në shtëpinë tënde, po ke mbetur pa mësuar e marrë perlën e urtësisë, Marifetin” Rrugës duke ecur Dervishi hyri në xhami të një fshati për të falur xhumanë. Hoxha në hytbe tregonte një ngjarje të profetit Muhamed. Dervishi sa ndëgjoi hoxhën reagoi e i tha, imam i nderuar pse po gënjen xhematin me këto ngjarje të pavërteta të pejgamerit Muhamed. Xhemati i kësaj xhamie kur ndëgjuan Dervishin se ofendon e kritikon hoxhën e tyre, e kapën e i dhanë një dajak të mirë duke e hequr zvarrë nga Xhamia.

Dervishi kur u vetdijësua e pa veten të përgjakur e të ënjtur fytyrën e tij, ashtu i rahur keq iu kujtua Marifeti i Shejhit të tij. I plagosur e i përgjakur vendosi që të kthehet përsëri te mësuesi i tij shpirtëror për të marrë perlën e diturisë, Marifetin.

(Nuk do zgjatemi shumë, vonë është.)

Pas një viti mësim e dije të Marifetit, mësues Shejhi i tha Dervishit, tani je gati me Marifetin e mësuar, mund të shkosh në shtëpi të nëna jote e dashur! Dervishi niset rrugës dhe përsëri hy në xhaminë e njëjtë për të falur xhumanë. Hoxha tregonte një histori të profetit Masait me Faraonin. Dervishi ashtu i heshtur dëgjonte fjalët e pavërteta të hoxhës. Sapo mbaroi ligjëratën, dervishi ngrihet në drejtim të tij e përqafon fortë e i thotë: “Hoxhë i dashur, sa i mençur qenke, çfarë ngjarje të bukur të profetit Musa keni treguar, po ty qenke i devotshëm, i shejtë, ilvija, prandaj dua një qime, për ilaç, të mjekrës sate për të shëruar vëllain tim të sëmurë.” Xhemati kur ndëgjoi fjalët e Dervishit të gjithë u vërsulën te hoxha për t’ia këputur e marrë qimet prej mjekrës së tij për ilaç. Edhe pse ai ndiente dhimbje të madhe e bërtiste nga gjakosja e këputja e qimeve, po xhemati i tij s’kishte dertin e gjakosjes e zbrazjes së mjekrës nga qimet e tij. Njerëzve të tubuar në xhami ju interesonte qimja ilaçluese e shëruese, e jo mjekra e përgjakur e hoxhës së ngratë.

(mireupafshim, kaq, vazhdojmë nesër se sonte është vone, na koten syte, të më falni nëse kemi bërë gabime gjuhësore e drejtshkrimore, do t’i korrigjojmë nesër, natën e mirë!)