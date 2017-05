Krenar Osmani, letër të hapur drejtuar z.LAZIM DESTANI dhe kompanisë ECOLOG

Krenar Osmani, i cili njihet si një tifoz i madh i Shkëndijës, ka reaguar ndaj komunikatës së pronarit të klubit dhe Ecolog, Lazim Destani, ku nga ky i fundit ka kërkuar që të qëndroj pranë klubit kuqezi nga Tetova.

Ja shkrimi i tij:

Letër e hapur drejtuar z.LAZIM DESTANI dhe kompanisë ECOLOG

Klubi Futbollistik Shkëndija ka ekzistuar, ekziston dhe do ekzistojë përjetësisht!

Ajo është dritë në sytë e çdo Tetovari, por besoj edhe të çdo Shqiptari (për të cilën është derdhur gjak dhe është vuajtur burg), dhe gjemb e kripë në sytë e çdo shkjau! Mu për këtë shkak edhe shteti sllav në vitet 80, e shuajti me dhunë veprimtarinë e “klubeve sportive Shkëndija”.

Por si çdo iniciativë e shëndoshë Kombëtare që burimin dhe fuqinë e ka nga populli, ajo në vitin 91 u ringrit si feniks nga hiri, dhe u shëndrua në yll ndriçues për të gjithë! Ajo ka qenë, është dhe do jetë krenaria Shqiptare!

Para 4 viteve ishim në vështirësi enorme, pasi që Klubi ngeli pa sponzor dhe kryesi 2 javë para fillimit të kampionatit, dhe rrezikonim rënien në kategoritë inferiore shkaku i financave.

Atëherë BALLISTËT e filluam kampanjën ECOLOG THUAJ PO, si shpëtim i vetëm për SHKËNDIJËN! Dhe jemi shumë krenarë për atë nismë dhe kampanjë, dhe njëkohësisht u jemi shumë MIRËNJOHËS juve z.LAZIM DESTANI dhe z.NAZIF DESTANI për përgjigjen pozitive, dhe marrjen në pronësi të KF Shkëndija.

Gjithashtu u jemi MIRËNJOHËS dhe FALEMNDERUES deri në PAFUNDËSI për investimet, energjinë dhe kohën e harxhuar, në funksion të SHKËNDIJËS. Dhe duke e njohur CV e familjes DESTANI dhe ECOLOGUT, për të cilën jemi KRENAR unë dhe çdo SHQIPTAR anë e mbanë Botës, asnjëri nga ne nuk duam të besojmë se JU sbrapseni nga sfidat, përkundrazi JUVE dhe ECOLOGUN SFIDAT JU KANË MOTIVUAR DHE FORCUAR PËR TI TEJKALUAR, SIÇ EDHE E KENI DËSHMUAR NË TË KALUARËN!



E dimë që jeni të dëshpruar me rezultatet e Shkëndijës, që është shumë normale, pasi që investimet kanë qenë stratosferike!

Por ne e dimë që Familja Destani, fjalët HUMBJE DHE ZBRAPSJE NUK I NJEH FARE, as si dukuri por as si fjalë vokabulari!

DUKE JU NJOHUR SI ALTRUIST DHE FILANTROP I THEKUR, POR MBI TË GJITHA SI NJERI PATRIOT DHE KOMBËTAR, SHPRESOJMË DHE BESOJMË FUQIMISHT, QË JU NUK DO ZBRASENI NGA KJO SFIDË, DHE DO QËNDRONI PRANË SHKËNDIJËS DERI NË FUND! 👊 🇦🇱 🇦🇱 🇦🇱 👊