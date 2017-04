Krerët e shtetit dolën të dehur nga darka te Pazari i Ri (Video)

Sapo kaloi mesnata, nga tavolina e katit të tretë tek Markata e Peshkut erdhi porosia tjetër. Më shumë verë. Poshtë restorantit, rojet vrapuan të sjellin shishe të tjera, kësaj radhe të përzgjedhura. Pse jo, të ruajtura posaçërisht për një natë si kjo.

Prej orës 21:00 në tryezë ishin Edi Rama, Ilir Meta, Erion Veliaj dhe Petrit Vasili. Me peshk dhe verë ikën si pa kuptuar plot 4 orë.

Sa më shumë verë, aq më shumë etje për shefin e Qeverisë dhe për kryetarin e Kuvendit. Por të jesh kryetar nuk është e lehtë.

Dje e kuptuan Erion Veliajn dhe Petrit Vasili. Për këto të dy, nuk qe e lehtë t’i arrinin kryetarët në zbrazjen dhe mbushjen e gotave.

Kur doli nga restoranti, pas 4 orësh duke pirë, kryetari i Bashkisë nuk ishte mirë.

Shikojeni vetë në filmimin më poshtë. Duket që mezi i hedh hapat. I skuqur në fytyrë dhe me flokët e shprishur, është e qartë se e ka tepruar me alkolin. Ndoshta Erion Veliaj e ka rrufitur ngadalë gotën e verës, sa për të mos mbetur pas tavolinës. Por për një djalë shembullor si ai, 4 orë në pijetore janë tepër.

Edi Rama duket se e ka nën kontroll veten, por me Veliajn mezi gjejnë duart kur përshëndeten.

Më i qetë dhe po ashtu i kontrolluar doli Ilir Meta. Hilet e pijes i njeh mirë. “Viktima” nga radhët e LSI është Petrit Vasili, që çapitet në krah të kryetarit i buzëqeshur. Bien në sy lëvizjet e badigardëve që mbulojnë krerët e shtetit nga kamerat, ose i qëndrojnë pranë për çdo të papritur. Duket se janë mësuar me veset e shefave. Të lodhur nga pasha e fateve të kombit mbi supe, këtyre i lejohet ndonjëherë edhe të dehen, si të gjithë njerëzit e zakonshëm.