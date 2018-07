Kreu i KSHZ: Referendumi në përputhje me Kushtetutën

Konsultime dhe më pas edhe zbatimi i referendumit. Këto do të jenë aktivitetet e para të kryetarit të

ri të KSHZ-së, Oliver Derkovski, i cili u votua nga Kuvendit bashkë me gjashtë anëtarët e tjerë ditën e

mërkurë. Derkoski i cili në krye të KSHZ vjen i propozuar nga VMRO-DPMNE, thotë se anëtarët e

KSHZ-së në këtë situatë nuk mund të marrin qëndrime politike por duhet t’i respektojnë ligjet dhe

Kushtetutën.

Oliver Derkovski, kryetar i KSHZ

“Si hap i parë i Komisionit të ri do të jetë mbledhja konstituive e KSHZ-së dhe më pas si organ që

duhet të zbatojë referendum të ardhshëm do të duhet t’i ndërmarrim hapat e parë në atë drejtim.

Shpresoj se do të arrijmë t’i përgjigjemi detyrës së sapovendosur në pajtim me Kushtetutën dhe

rregullat pozitive ligjore që e imponojnë atë”.

Lidhur me referendumin, kryetari i KSHZ-së, Oliver Derkoski thotë se në pajtim me Ligjin për

referendum, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë si propozues për referendum, duhet ta sjellë

vendimin, që më pas, në mënyrë operative, KSHZ, në pajtim me nenin 31 të Ligjit për referendum, t’i

ndërmarrë kompetencat e veta rreth organizimit dhe përgatitjeve teknike. Derkoski thotë se, pa

dallim që vjen nga VMRO-DPMNE, ai dhe të gjithë anëtarët e tjerë të KSHZ-së janë anëtarë të një

organi shtetëror që ka detyra, autorizime dhe kompetenca të caktuara.

Oliver Derkovski, kryetar i KSHZ

“Qëndrime politike në këtë moment dhe në këtë situatë nuk mund të marrim, sepse duhet t’i

respektojmë rregullat pozitive ligjore dhe Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë”.

Derkoski dhe anëtarët e tjerë të sapozgjedhur të KSHZ-së të hënën do të japin edhe deklaratën

solemne para kryetarit të Kuvendit Talat Xhaferi.

Loading...