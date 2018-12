Me nderimet te larta shteterore dhe me intonimin e himnit shqiptar dhe atij maqedonas, Kryetari i Parlamentit të Republikës së Maqedonisë, Talat Xhaferi, e ka pritur sot ne Shkup homologun e tij nga Shqipëria, Gramoz Ruçin, shkruan Gazeta Lajm. Ruçi i cili po qëndron për vizitë zyrtare në Maqedoni, pas takimit koke me koke me Xhaferin pritet te prononcohet para mediave. Gjate qendrimit ne Shkup ai, do të takohet edhe me Grupin e deputetëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Shqipërisë.

