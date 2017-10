Kritika për Komisionin Antikorrupsion

“Komisioni Shtetërorë për Parandalimin e Korrupsionit ka qenë i kapur nga qeveria paraprake, ndërsa anëtarët e tij janë zgjedhur në bazë të bindjeve politike e jo në bazë të aftësive profesionale.” Ky është vlerësimi i ish anëtares së anti-korrupsionit Vanja Mihajllova, e cila kërkon ndryshime kadrovike dhe ligjore në këtë sferë. Ajo nuk e kursen as qeverinë aktuale duke e kritikuar për mosmarrje të masave konkrete kundër korrupsionit.

Edhe pse qeveria e re luftën kundër korrupsionit e ka prioritet kryesorë, ashtu siç bëri me shkarkimin e Prokurorit Publik i cili ishte pengesë për funksionimin e drejtësisë, por për parandalimin e korrupsionit nuk janë ndërmarrë dhe as nuk janë paraparë masa konkrete. Në prioritet e Planit 3,6,9 nuk është paraparë ndryshim i kuadrove nëpër institucionet që kanë të bëjnë me parandalimin e korrupsionit- tha Vanja Mihajllova, ish anëtare e KSHPK-së.