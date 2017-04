Kroacia dërgon tanke dhe ushtarë në kufij me Serbinë (Foto)

Në vazhdën e tensioneve politike mes Serbisë dhe Kroacisë kjo e fundit ka përforcuar kufirin e saj me shtetin serb duke dërguar 1000 ushtarë dhe pajisje dhe armatim të rëndë duke përfshirë edhe tanket “Panzer” të cilat i ka blerë nga Gjermania, shkruajnë mediat serbe përcjell Indeksonline.

Gjithashtu Kroacia ka në plan të vejë në gatishmëri edhe rezervistët e saj.

Gjatë këtij viti dhe vitit të ardhshëm në katër qytete në Kroaci, Vukovar, Varazhdin, Sinj dhe Pllaka, të paktën dhjetë vjet nuk ishte parë një ushtarë kroatë në uniformë.

Vendimi i ministri i Mbrojtjes Kroate Damir Krsticevic, do të dërgohen forca shtesë inxhinierë, detyra e të cilëve, ndër të tjera që lidhen me Danubin dhe kufirin me Serbinë.

Nga Ministria kroate e Mbrojtjes sqaruan se në vazhdën e ngjarjeve aktuale të zhvendosjes së NATO-s dhe ushtarëve amerikanë në kufijtë e saj lindore me Rusinë dhe arriti në përfundimin se Kroacia ka nevojë për të vendosur ushtrinë në zonat kufitare.

Në Vukovar, në brigada e 204 e ushtrisë kroate është vendosur aktualisht me 80 anëtarë të inxhinierëve dhe qindra trupave të forcave speciale./Indeksonline/