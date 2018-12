Futbollistët e Juventusit mposhtën Interin 1:0 (0:0) në “Derbi Italia” të luajtur në javën e 15-të në Serie A.

Golin vendimtar e shënoi Mario Mandzukic në minutën e 66-të pas krosimit të Kanselës.

Na stadiumin “Alianz” në Torino u zhvillua lojë e hapur, por pas shumë raste, pas Mandzukic edhe Interi në minutën 29-të pati një mundësi përmes Galardinos, i cili qëlloi shtyllën.

“Neroazurët” mbetën vetëm me një triumph kundër Juventusit në 12 ndeshjet e fundit në Seria A.

“Zonja e Vjetër” përforcoi vendin e parë me 43 pkë, Napoli me një ndeshje me pak ka 32, kurse Interi I treti me 29 pikë.