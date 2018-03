Kryemadhi sfidon Kryeministrin: Po ia dha truri LSI, ja kap 7-8 deputetë Edi Ramës dhe e rrëzon. Meta përgjohet se është burri im…

Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, ka bere nje deklarate te forte sot ne emisionin “Opinion”, kur tha se kryeministri i vendit përgjon shumë aktorë kyç të skenës politike, mes të cilëve edhe presidentin, Ilir Meta

“Edhe Ilir Meta është përgjuar, edhe jam përgjuar dhe vazhdoj të përgjohem.

Edi Rama dhe Saimir Tahiri kanë përgjuar Ilir Metën.

Edhe vazhdon ta përgjojë dhe tani që është President.

Nuk e kanë problem fare, më përgjon dhe mua, ku hyra, ku s’hyra, ku dola, kë takova, kë s’ takova.

Po unë se kam problem fare.

Presidentin e përgjon si bashkëshortin tim. Ai nuk është presidenti, por bashkëshorti im. Kështu justifikohet nëse do duhet”, tha ajo.

Kryemadhi deklaroi edhe se mund ta rrëzojë në çdo moment Edi Ramën, por nuk e bën këtë gjë për shkak të hapjes së negociatave.

Ajo tha se po “t’ja japë mëndja LSI-së ia kap 7-8 deputetët Edi Ramës”.

Ajo vijoi deklaratën e saj, duke thënë se nëse Rama është aq trim të bëj mocion në Parlament dhe do të shikojë se si do të rrëzohet nga deputetët e PS.

“Ju e dini shumë mirë se po t’ia thotë truri dhe mëndja LSI-së ja kap ja 7 a 8 deputetët Edi Ramës. Po të jetë kaq trim Edi RAma të futet për mocion në Parlament dhe e shikojmë.

Ju mund ta rrëzoni? Kur të na dojë qejfi neve, kur të duam. Por hapja e negociatave është shumë e rëndësishme për ne. Ne nuk kemi bërë negociata, por na vijnë vetë deputetët e PS-së. Janë gati ata dhe na thonë aman kur do e rrëzojmë.

Por problemi nuk qëndron për të rrëzuar Edi Ramën, kështu është problemi i krijimit të një infrastrukture të ç’tensionimit të vetë socialistëve. Vetë deputet në parlament janë njerëzit kryesorë që ndihen të asfiksimin në PS”, tha Kryemadhi.

Sipas saj baza e partisë Socialiste është më e zhgënjyer se baza e LSI-së. Ajo tha se anëtarët e PS ndihen të nëpërkëmbur. Kryemadhi shtoi se lëvizjet e këshilltarëve të LSi janë teatër i organizuar nga Rilindja.

“Partia Socialiste është më e zhgënjyer se baza e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Është më agresive se sa baza e PD-së në terren. Kjo do të thotë që problemet më të mëdhaja të tretarit të rilindjes me këshilltarët, ky teatri i vjetër me aktor amator është një panik që ka Partia Socialiste në terrenin saj.

Por kjo është një strategji e jona, ju e dini shumë mirë se çfarë bëri Rilindja në Elbasan para se unë të shkoja të kandidoja. E gjithë struktura e LSI-së kishin ikur me PDIU-në. Të gjithë të punësuarit e LSI-së që u bënë nga ish deputeti që ishte të PR, erdhi të LSI dhe sot është te PS, zoti Duzha kaluan në PS”, tha ajo