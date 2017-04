Kryeministri Dimitriev qorton Ramën në Facebook

Përderisa kolegu im nga Shqipëria “nga doreza” nxjerr skenarë për bashkimin e Shqipërisë dhe Kosovës, përderisa dështon integrimi evropian i shteteve të rajonit, avokatët e tij kujdestar tentojnë ta arsyetojnë me tezën se fakti që Rama kërkon pikë para zgjedhjeve në vendin e tij përmes përzierjes brutale në proceset e Maqedonisë kanë qenë të “natyrës miqësore”, thotë kryeministri teknik Emil Dimitriev në profilin e tij, përcjell Meta.

“Çfarë papërgjegjësie nga një socialist i cili haptazi nxit nacionalizëm. Përderisa ekziston huti tek politikanët në fqinjësi nëse duan të mbështesin frymë miqësore në rajon ose jo, dua t’i porosis se ne, të ardhmen e Maqedonisë e shohim në BE dhe nuk kemi dilemë lidhur me këtë prioritet strategjik. Deklaratat e këtilla nuk janë në favor të fqinjësisë së mirë dhe ndërtimit të raporteve miqësore. Përkundrazi, hedhin benzinë në zjarr i cili qëndron ndezur dhe nxit ndjenjat nacionaliste tek të gjithë në mënyrë individuale. Madje edhe BE nuk ka dilemë se e ardhmja e shteteve të rajonit është në BE”, ka thënë Dimitriev.

Sipas kryeministrit teknik, kurrfarë planifikimi territorial, bashkim ose ndarje nuk është në drejtim të stabilitetit ose qetësisë më të madhe.