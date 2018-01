Kryeministri Haradinaj e presidenti Thaçi i harrojnë inatet, bëhen “dosta”

Në media shumë herë është diskutuar për raportet e kryeministri Haradinaj dhe presidentit Thaçi, ku u tha se marrëdhëniet mes tyre nuk ishin të shëndosha.Mirëpo kohën e fund janë afruar dhe po komunikojë më shpesh, besa edhe po e përkrahin njëri tjetrin në shumë kauza politike.Në një intervistë për lajmi.net, Haradinaj tregon për raportin e tij me Thaçin, e ai thotë se tani raporti i tyre i plasaritur është rregulluar dhe përveç punës kanë kontakt edhe jashtë saj.“Neve obligimet institucionale na lidhin pos kësaj edhe me presidentin Thaçi kemi një komunikim korrekt bisedojmë për plot tema. Pra, është diçka e logjikshme nëse udhëheq me qeveri e je kolegë me presidentin, me kryeparlamentarin është diçka e pashmangshme realisht, mirëpo komunikimi është korrekt, kemi një komunikim shumë korrekt”, ka thënë kryeministri.Ai ka thënë se ka raste që takohemi të tre bashkë me presidentin, me kryeparlamentarin, raste ku është edhe Limaj e Pacolli ose partnerët e tjerë politik dhe komunikimi është i hapur.Mirëpo, Haradinaj tregon se me cilin ka krijuar marrëdhënie më të afërta, me presidentin Thaçi apo me kryeparlamentarin, Kadri Veseli.