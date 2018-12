Edi Rama zgjodhi Instagramin si platformë për të diskutuar me studentët

Për gati një javë studentët në Shqipëri janë në protestë për miratimin e kërkesave të tyre. Kryeministri, Edi Rama, zgjodhi opsionin me pyetje në Instagram për të diskutuar me studentët. Mbrapa pyetjes së parashtruar Rama kishte një fotografi ku dukej se ishte në bibliotekën e shtëpisë, shkruan rtv21.tv.

“Kur do flasim?”, pyeti kryeministri. Këtë pyetje e kishe shoqëruar edhe me një emoji me njërin sy mbyllur. Por, kjo nuk është e vetmja gjë që ai postoi. Rrjetet sociale e kanë tërhequr edhe atë. Ai postoi edhe një fotografi tjetër afër pemës së vitit të ri me syze të Instagramit.

Këto fotografi ndoshta ishin postuar pa qëllim, sepse më pas Rama i fshiu. Sidoqoftë gjërat e tilla e sidomos kur bëhen prej personave publik bëhen shpejtë virale dhe nuk humbin./21Media