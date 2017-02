Kryeministri malazes Markovic: Rusia ka rritur ndikimin në Maqedoni, edhe katër nënshkrime për anëtarësim në NATO

Media gjermane Tages Anzeiger (taz.de) ka shkruar një artikull në lidhje me ndikimet ruse mbi Ballkanin duke intervistuar edhe kryeministrin e vendit të vogël ballkanik, Dushko Markovic..

“Interesimi rus është rritur ndjeshëm te vendet ballkanike, veçanërisht te ata bregdetare. Pas anëtarësimit në NATO të Shqipërisë dhe Kroacisë, Mali i Zi është vendi i fundit me rëndësi gjeostrategjike për Kremlinin pasi ka dalje në detin Adriatik,” përcjell botasot.info.

“Më shumë ndikimi i Rusisë vërehet në Serbi dhe atë jo vetëm politikisht, por edhe ekonomikisht dhe ushtarakisht,” paralajmëron kryeministri malazes Dushko Markovic. “Sektori energjitik serb është në duart serbe. Gjithashtu ndikimi i Rusisë është rritur ndjeshëm në pjesën serbe të Bosnjës dhe Maqedonisë.”

Mali i Zi shpreson anëtarësimin në NATO, ku së fundi për pranimin e saj kanë dhënë leje Greqia, Franca dhe Gjermania. Ka mbetur vetëm nënshkrimi i Kanadës, Spanjës si dhe Hollandës dhe SHBA.

Qeveria malazesë është e shqetësuar nëse presidenti i ri Donald Trump do e mbështeste iniciativën malazese, duke e kujtuar thënien e tij se “administrata amerikane nuk do prishë marrëdhëniet me Rusinë për shkak të shteteve të vogla.”

Nëse kjo ka ndikim mbi Podgoricën, pritet të shihet në ditët vijuese./Bota sot/