Kryetarët e gjykatave zgjidhen pas Vitit të Ri

Deri në vitin e ri nuk do përfundojë procesi i emërimit të kryetarëve të ri të Gjykatës së lartë dhe Gjykatës penale. Kryetari i Këshillit gjyqësor nuk tregoi cilat janë notat e vlerësimit të jashtëzakonshëm të gjykatësve që duan të ulen në kolltukun e kryetarit të gjykatave. Karaxhovski sërish nuk zbuloi çfarë vlerësimi tani ka marrë gjykatësi Vladimir Pançevski, pas notës së dobët që kishte vitin e kaluar e cila ia zvogëloi mundësitë për mandat të ri.

“Gjykatësit dhe kryetarët e gjykatave, notat i marrin të mbyllura në zarf dhe personalisht u dorëzohen. Askush nuk i di notat. Ajo që deri tani është thënë në opinion, janë informata të vjedhura. Gjykatësit personalisht i marrin notat. Prandaj seancat janë të mbyllura, ku diskutohet dhe bëhet vlerësimi”, tha Zoran Karaxhovski, kryetar i Këshillit Gjyqësor.

Karaxhovski thekson se vlerësimi i jashtëzakonshëm i gjykatësve që janë kandidatë për Gjykatën e lartë dhe atë Penale, nuk favorizon askënd. Paditë penale që mes vete kanë ngritur gjykatësit Ivan Xholev dhe Vladimir Pançevski, të dy kandidatë për Gjykatën Shkupi 1, nuk ka ndikuar në vlerësimin përfundimtarë.

“Paditë penale dhe parashtresat deri te Këshilli për konstatimin e fakteve, për momentin nuk kanë ndikim, as para vlerësimit e as nëse janë në këtë fazë dhe as që gjatë përzgjedhjes. Padia penale nuk do të thotë që ka edhe përgjegjësi penale te ndonjëri”, u shpreh Zoran Karaxhovski, kryetar i Këshillit Gjyqësor.

Karaxhovski pret që sot të përfundojë vlerësimi i jashtëzakonshëm i të gjithë kandidatëve që janë në lojë për kryetarë të gjykatave. Alsat M më parë publikoi se ish kryetari i Gjykatës penale Shkupi 1, Vladimir Pançevski ka marrë notë të lartë dhe me këtë Këshilli gjyqësor sërish atë e vë në pozitën e favoritit për postin. Burime nga Këshilli për Alsat M thonë se që të zgjidhen kandidatët, nevojitet t’i marrin edhe votat e bashkësive etnike, sepse votimi bëhet me parimin e Badenterit.