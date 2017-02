Kryetari i Dibrës Ruzhdi Lata e dënoi shkatërrimin e fundit të njëpasnjëshëm të pronës komunale dhe kërkoi nga kompetentët t’i zbulojnë autorët dhe ta marrin dënimin e merituar.

“Shpreh dënim të ashpër lidhur me sjelljen e fundit vandale të ndonjë individi ose grup delikuentësh, të cilët kanë shkatërruar me djegie gypa plastike të sistemit për ujitje, i cili kalon afër rrugës Dibër – Bomovo dhe në rrugën në ndërtim për fshatrat Ame dhe Banjishtë. Gypat shërbejnë për ujitje të sipërfaqeve bujqësore në këtë rajon dhe komuna tani i zëvendëson me gypa të reja, me qëllim që të mos u shkaktohet dëm bujqëve lokal. Por, këto janë shpenzime të reja të paplanifikuara të komunës”, deklaroi Lata.

Sipas tij kjo dukuri negative është tendencë destruktive dhe nuk është në dobi të bashkësisë dhe shoqërisë në tërësi.

“Kjo nuk është sjellja e parë e këtillë vandale. Viteve të fundit janë regjistruar shumë dëmtime të ndërtimeve të cilat i ka bërë pushteti lokal, siç disa herë i është bërë shëtitores së re.