Kryetari i IGFM-së, Idriz Sinani kërkon takim me kryeministrin Zaev

Kryetari i IGFM-së dhe kundërshtari i ashpër i qeverisë VMRO-BDI, Idriz Sinani, ka dorëzuar një kërkesë zyrtare për takim me kryeministrin e ri të Maqedonisë, Zoran Zaev. Në kërkesën e dorëzuar sot në qeveri, Sinani kërkon nga Zaev që në takim të marrin pjesë edhe zëvendësi i tij, Vosillav Zafirovski, kryetari i Akademisë shqiptaro-amerikane, Skender Kodra, profesori Abdulla Mehmeti, akademiku Ferid Bruçi nga Kosova dhe avokati Naser Raufi.

Ata do të jenë në vizitë të IGFM-së nga 15 deri më 18 gusht, periudhë që dëshirojnë të shfrytëzojnë edhe për një takim me kryeministrin Zaev. Sipas paralajmërimeve, ata dëshirojnë të bisedonin me Zaev për rastet e montuara ndaj shqiptarëve, që ndodhën gjatë qeverisjes së VMRO-së dhe BDI-së dhe për ndërmarrjen e hapave për ndriçim të këtyre rasteve.