Kryetari i Lëvizjes BESA, Afrim Gashi vazhdon me takime intenzive në terren – Likova i tha “PO” referendumit

Kryetari i Lëvizjes BESA, Afrim Gashi vazhdon me takime intenzive në terren, duke bashkëbiseduar me qytetarë dhe aktivistë për dajle masovike në referendumin e 30 shtatorit.

Pas marshit dhe tubimit madhështor në Kumanovë, pas takimeve intenzive që u realizuan në Vrapçishtë, tubimit qendror në Gostivar, dhe pas marsheve të suksesshme në Ohër dhe Strugë bashkë me tubimin në Labunishtë të Strugës, Lëvizja BESA sot realizoi me sukses marshin nëpër fshatrat e komunës së Likovës. Marshi i sotëm në Likovë filloi nga Mateçi dhe fshatrat e Likovës duke përfunduar në fshatin Opajë, ku edhe u mbajt tubimi me qytetarët, aktivistët dhe simpatizantët e BESËS. Gjatë tubimit të mbajtur në fshatin Opajë të Likovës, fjalë rasti kishte Sekretari i Lëvizjes BESA, Skender Rexhepi-Zejd, i cili para të pranishmëve foli për sakrificën dhe idealin e BESËS, duke shtuar se: ‘’ Për BESËN më e rëndësishme është ideali dhe sakrifica për popullin, ne jemi politikanët e rrallë që kemi pranuar të sakrifikohemi për hallet dhe dertet e kamotshme të popullit tonë’’. Mos harroni, Lëvizja BESA është këtu që t’u shërbej qytetarëve, ideales dhe sakrificës, duke qenë thellë i bindur se dita e referendumit do të jetë PO e madhe nga qytetarët’’, përfundoi ai.

Në këtë tubim, fjalë rasti kishte gjithashtu edhe ministri i kulturës nga radhët e BESËS, Asaf Ademi, i cili para banorëve të Likovës foli për rrugën euro-atlantike të Maqedonisë, duke thënë: ‘’ Puna jonë primare është dhe mbetet të jetë lufta kundër korrupsionit, detyra jonë primare është të dallojmë nga të tjerët me punë, angazhim dhe transparencë, mos harroni drejtësia është mbi të gjitha’’. Ademi vazhdoi duke thënë se: ‘’ Rruga e vetme për shtetin tonë është anëtarësimi në familjen euro-atlantike, ne jemi popull që i përkasim familjes europiane, ne jemi thellë të bindur se me anëtarësimin e vendit tonë në BE, detyrimisht do të përmirësohet mirëqenia dhe jeta ekonomike e qytetarëve’’, përfundoi Ademi.

I fundit para të pranishmëve në Opajë të Likovës, fjalë rasti kishte edhe kryetari i Lëvizjes BESA, Afrim Gashi, i cili foli për rëndësinë dhe momentumin historik nëpër të cilën po kalon Maqedonia, duke shtuar se vendi ynë tani më po gjendet para një udhëkryqi tepër të rëndësishëm historik. Kryetari i BESËS, Afrim Gashi fjalimin e tij para banorëve të komunës së Likovës, e vazhdoi duke thënë: ‘’ Ne po ecim rrugën e sinqeritetit dhe moralit politik, ku gjithë jemi bashkudhëtar të kësaj rruge dhe kauze, në kohën kur edhe vendi ynë po kalon para një momenti tepër të rëndësishëm historik’’ tha Gashi. ‘’ PO e referendumit më 30 shtator nënkupton implementim të Marrëveshjes së Prespës, PO-ja nënkupton siguri, mirëqenie dhe stabilitet në vend dhe gjithashtu PO-ja në 30 shtator nënkupton investime të reja’’ tha kryetari i BESËS, Afrim Gashi. ‘’ Mos harroni, historikisht shqiptarët janë të orientuar kah NATO dhe BE-ja, dhe unë besoj sinqerisht se më 30 shtator gjithë së bashku miq, shokë, familje dhe dashamirë të kësaj kauze të dalim dhe masovikisht të jemi në krye të detyrës për t’i thënë PO, NATO-s dhe BE-së’’, përfundoi kryetari i Lëvizjes BESA, Afrim Gashi.

Vlen të theksohet se, Lëvizja BESA tashmë një kohë të gjatë po vazhdon fushatën e saj për referendumin “ DIL PËR MAQEDONINË EVROPIANE”.