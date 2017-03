Kryetari i Manastirit, së shpejti para gjyqit

Kryetari i Manastirit Vladimir Taleski dhe 21 persona të dyshuar në lëndën “Transportuesi”, së shpejti do të dalin para gjykatës. Specialja paralajmëroi aktakuzë për rastin në fjalë. Deri më tani dihet se Taleski, punonjës në komunë, drejtorë të shkollave nga Manastiri dhe pronarë të kompanive për transport, dyshohen se kanë bërë dëm prej 360 mijë eurove. Sipas Prokurorisë Speciale ata e kanë shpërdorur pozitën zyrtare gjatë tenderëve për transportin e nxënësve. Kjo prokurori sot nuk tregoi nëse ka detaje dhe dyshime të reja.

“Përmbajtja e aktakuzës dhe ajo për çfarë ngarkohen saktë personat e dyshuar në këtë moment, do të bëhet publike. Kështu që do të mund të shihni nëse ka dallime të caktuara, por për momentin nuk mund të japë përgjigje konkrete. Kuptohet, pas ngritjes së aktakuzës të gjithë do të informohen”, deklaroi Lençe Ristoska, Prokurore speciale.

Duke folur në përgjithësi për të gjitha lëndët, prokurorja speciale u ankua se pjesa më e madhe e Institucioneve shtetërore i përdorin të gjitha mekanizmat për të penguar punën e Speciales. Problemet më të theksuara ishin në hetimet financiare të cilat kanë treguar larjen e parave nga buxheti.

“Në interes të qytetarëve të Maqedonisë paratë e të cilëve janë shpërdorur duke dëmtuar buxhetin e Maqedonisë, kërkojmë parlamenti i Maqedonisë ta shqyrtojë dispozitën ligjore e cila e kufizon punën tonë dhe bashkë të gjejmë zgjidhje përkatëse ligjore që do të mundësojë që deri në fund t’i hetojmë veprat penale që janë nën kompetencën tonë me qëllim të realizimit të mandatit dhe misionit të kësaj prokurorie”, tha Katica Janeva, Kryeprokurore Speciale.

Pavarësisht nga veprimet e Kuvendit, Janeva kërkoi nga Institucionet bashkëpunim. Sipas vendimit aktual ligjor, Specialja nuk do të mund të ngrejë aktakuza pas përfundimit të qershorit. Në këtë mënyrë ekziston mundësia që qindra raste për krim të bien poshtë pasi për shkaqe të ndryshme nuk janë grumbulluar prova të mjaftueshme për aktakuzë