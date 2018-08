Kryetari Taravari ndoqi realizimin e projekteve infrastrukturore

Kryetari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari i shoqëruar nga bashkëpunëtorët e tij, ndoqi realizimin e punimeve për asfaltimin e disa rrugëve në qytet dhe në fshatin Forinë.

Në fillim, Taravari ndoqi ecurinë e punëve në afërsi të Shkollës Fillore “Goce Dellçev” ku riasfaltohen tri rrugë me gjatësi të përgjithshme prej mbi 1000 metrash me gjerësi mesatare prej 9 metrash, ku dha edhe deklaratë për media.

“Nuk punohet vetëm këtu, por punohet në të katër anët. Këtu bëhet fjalë për tre rrugë me gjatësi mbi 1.000 metra dhe me gjerësi prej rreth 9 metrash, ndërsa kostoja e investimit arrin vlerën prej mbi 200.000 euro. Janë këto rrugë të ndërtuara që prej viteve të 70-ta dhe asnjëfarë intervenimi nuk ka pasur. Vendosëm që këtë punë ta kryejmë para fillimit të vitit të ri shkollor dhe sipas informatave që i marr nga ndërmarrja realizuese, brenda tri javësh do të duhet të përfundojë gjithçka”, deklaroi kryetari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari.

Më pas, kryetari Taravari qëndroi në fshatin Forinë ku po ashtu janë vijim punët për asfaltimin e dy rrugëve në këtë fshat. Rrugët që do të asfaltohen në këtë fshat, kanë gjatësi prej mbi 1.100 metrash, ndërsa pjesa që do të asfaltohet do të ketë gjerësinë prej 5 metrash. Kostoja e investimit arrin vlerën prej 10 milion denarë.

Te rrugët në qytet, aktualisht punohet në gërryerjen e shtresës së vjetër të asfaltit, ndërsa në Forinë bëhet tamponimi dhe përgatitja për asfaltim.

Vizitën në fshatin Forinë, kryetari Arben Taravari e shfrytëzoi për të bashkëbiseduar me banorët e fshatit dhe për tu njoftuar nga afërmi me problemet dhe nevojat e tyre. Banorët e Forinës u shprehën falënderues për angazhimin e kryetarit për të përmirësuar infrastrukturën e fshatit të tyre.