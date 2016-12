Kryetarit Murtezi i kidnapojnë djalin 1 vjeçar

Kryetarit të Asociacionit të Kosovës, Shkëlzim Murtezit një vit më parë i kanë kidnapuar djalin e tij 1 vjeçar persona të pa njohur.

Murtezi i ka premtuar Ilirianit përmes një postim në Facebook duke thënë se kidnapuesit dhe zyrtarët shumë shpejt do përfundojnë mbrapa grillave.

“Ilirian beba jem, ku do që je në botë, mua me ke me ty, unë jam ushtari yt! Kidnapuesit e tu dhe zyrtarët të korruptuar që të kanë larguar ilegalisht nga unë dhe vendi yt, shumë shpejt do përfundojnë mbrapa grillave dhe nuk mund të fshehen askund në botë!! E di që një vit pa mu, nuk ke kalu lehtë, si as unë pa ty, por do jemi shumë shpejt bashkë dhe përgjithmonë.!!”, ka shkruar Murtezi në Facebook./BS/