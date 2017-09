KSHZ: 1.823.705 qytetarë me të drejtë vote, nesër shorti për renditjen e partive në zgjedhje

Kanë mbetur edhe tetë ditë deri në fillimin e fushatës zgjedhore. Fushata zgjedhore do të fillojë më 25 shtator në mesnatë dhe do të përfundojë më 13 tetor. Ndërkohë që nga KSHZ kanë informuar se 1 milion e 800 mijë e 705 qytetarë kanë të drejtë vote në zgjedhjet lokale, por sipas KSHZ-së, ky numër nuk është akoma definitiv. Prej tyre 12 mijë e 919 qytetarë nuk janë regjistruar në listën zgjedhore për arsye se nuk kanë vendbanim apo iu është marrë licenca për punë.

Më 14 tetor sipas drejtorisë për zbatimin e sanksioneve në burgjet në vend do të votojnë 2857 persona të dënuar. KSHZ dje ndau edhe nëntë akreditime për vëzhgues të zyrës për lidhje të NATOS ku kërkuan miratim për ndjekjen e zgjedhjeve. Procesin zgjedhor do ta ndjekin edhe gjashtë vëzhgues nga Kosova nga Komisioni i ankesave zgjedhore . Përmes shortit u zbatua edhe zgjedhja për shpërndarjen e reklamave të cilat në fushatën zgjedhore do përdoren nga partitë politike.

Sipas kalendarit për veprime zgjedhore, shorti duhet të mbahet të hënën më 18 shtator.

Më së voni deri më 21 shtator KZK i publikon listat e kandidatëve për anëtarë të këshillit dhe për kryetarë të komunave, ndërsa në ato komuna në të cilat më së paku 20 për qind e qytetarëve flasin gjuhën zyrtare ndryshe nga gjuha maqedonase, publikohen krahas gjuhës maqedonase dhe në gjuhën zyrtare dhe alfabetin që e përdorin qytetarët në atë komunë.

Listën zgjedhore, në të cilën janë kryer të gjitha ndryshimet që dalin nga verifikimi publik, e shtypur në certifikata, KSHZ-ja e përfundon më së voni deri në 24 shtator. Listën e përfunduar zgjedhore KSHZ-ja e nënshkruan më së voni deri më 29 shtator. Zgjedhjet e gjashta lokale janë caktuar për më 15 tetor, ndërsa do të zbatohen në 3.480 vendvotime në 80 komuna dhe në Qytetin e Shkupit. Ajnur Bafqari /SHENJA/