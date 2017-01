KSHZ do t’i kthejë votuesit e dyshimtë në listën zgjedhore (Video)

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve do të kthejë në listën zgjedhore votuesit e kontestuar që nuk kishin të drejtë vote më 11 dhjetor. Bëhet fjalë për 29 858 votuesit të cilët u ndanë në listë të veçantë duke u etiketuar si të dyshimtë dhe nuk u paraqitën për të vërtetuar të drejtën e tyre të votës edhe pas dy afateve që kishin në dispozicion. Nga KSHZ-ja thonë se gjendja e re e listës zgjedhore, duke i përfshirë edhe këto persona, do të publikohet pas muajit mars.

“KSHZ-ja do të respektojë dispozitat e Kodit Zgjedhor ku parashihet që pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të vitit 2016, të gjithë votuesit e kontestuar të kthehen si pjesë e listës. Gjendja e re e listës zgjedhore, me këto ndryshime duke përfshirë edhe votuesit e kontestuar, do të publikohet sipas dispozitave për azhurnimin e listës në tremujorin e parë të vitit”, thanë për Alsat-M nga KSHZ-ja.

Përqindja më e madhe e këtyre votuesve janë shqiptarë, me punë ose qëndrim të përkohshëm jashtë vendit. Xhabir Deralla nga Qendra për liri CIVIL vlerëson se heqja e të drejtës së votës për këto persona ka qenë anti-kushtetuese kurse kërkon reforma rrënjësore në KSHZ, përfshirë rishikimin e mandatit të anëtarëve të këtij institucioni dhe rishikim të plotë të listës zgjedhore.

Në listën zgjedhore, nuk do të kthehen vetëm dhjetëra emra që u fshinë gjatë procesit të pastrimit të listës pas kontrolleve administrative dhe në terren që zbatoi ky institucion në tentim për të zbuluar votuesit e ashtuquajtur fantazmë./Telegrafi/