KSHZ sot fillon fushatën “Qëndrimi yt, e drejta jote”

KSHZ sot fillon fushatën e informimit-edukativ publik e cila do të mbajë disa video spote çka do të transmetohen nëpër mediume lidhur me referendumin e emrit që do të mbahet më 30 shtator.

Fushata do të zhvillohet me moton “Qëndrimi yt, e drejta jote”.

Kryetari i KSHZ-së, Oliver Derkovski organizimi rreth referendumit për emrin po zhvillohet pa probleme dhe se po respektohen afatet e caktuara.

“Rreth asaj që është e obliguar KSHZ, ndërsa ajo është organizimi dhe mbajtja e referendumit, mund të them se edhe ne i kemi marr të gjitha masat për organizim të mirë, i respektojmë afatet që i kemi dhënë si Komision dhe deri më tani nuk kemi asnjë problem në këtë aspekt”, theksoi Derkoski.

Ai shtoi se kjo përbërje e KSHZ-së në mënyrë drastike i ka ulur shpenzimet për organizimin e procesit të votimit dhe fushatës. (INA)